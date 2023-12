Kristensen: “Sono molto felice a Roma, Pinto ha creduto in me fin dall’inizio”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club giallorosso, Rasmus Kristensen, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 sul Sassuolo: “Sono molto contento di aver aiutato la squadra. Sono contento della vittoria di oggi, dopo il gol subìto abbiamo lottato tanto”.

Sugli obiettivi: “Devo portare energia, arrivare in area di rigore e credere in me stesso. Andare avanti ed essere aggressivo è quello che cerco di fare”.

Infine, la dedica: “Le persone che mi sostengono, la mia famiglia e la mia ragazza. Anche alla squadra e allo staff tecnico. Tiago Pinto ha creduto in me fin dall’inizio, anche se giocavo bene o giocavo male. Mi sono dovuto adattare a nuova nuova lingua, a un nuovo paese a a una nuova cultura. Sono molto felice a Roma. Sono contento della fiducia che il mister ha riposto in me. Sono contento di aver ripagatro questa fiducia”.

Foto: sito Roma