Kristensen: “Rispettiamo la Lazio ma non temiamo nessuno. Vogliamo andare avanti in Coppa Italia”

Il terzino della Roma, Rasmus Kristensen, ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della gara di Coppa Italia, derby contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Non temo nessuno, ma rispetto la forza dell’avversario. In generale dobbiamo mettere in mostra la nostra qualità per vincere la partita. Contro l’Atalanta abbiamo avuto la possibilità di vincere, ma è stata una questione di dettagli, ma ora siamo concentrati sulla Coppa Italia”.