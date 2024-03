Kristensen: “Momenti migliori all’Udinese? L’esordio col Napoli e la vittoria allo Stadium, è stato pazzesco”

Durante l’intervista concessa rilasciata a Bold.dk, Thomas Kristensen, difensore danese classe 2002 dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Bold.dk, ha così parlato dei suoi primi mesi in Friuli:“I miei momenti migliori all’Udinese finora? L’esordio da titolare contro il Napoli e la vittoria sulla Juventus. È stato pazzesco vincere allo Stadium. Abbiamo disputato tante partite conducendole fino alla fine per poi perdere punti negli ultimi minuti, quindi riuscire a segnare un gol contro la Juventus e vincere è stato magnifico. L’adattamento in Italia? È stato tutto molto veloce. Posso anche dire senza mentire che le partite che ho disputato sono andate oltre ogni aspettativa. Quando ci penso, devo darmi un pizzicotto sul braccio”.

Foto: Sito Udinese