Kristensen: “De Rossi ha portato personalità, energia e la sua conoscenza della Roma”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il difensore della Roma, Rasmus Kristensen, ha così parlato dopo la vittoria per 3-2 sul Torino: “Ci siamo trovati bene perché è un sistema che conosciamo. Permette di esaltare anche le individualità e si è visto anche stasera con Paulo Dybala”.

Su De Rossi: “Ha portato personalità, cose nuove, la sua energia e la sua conoscenza della Roma”.

Infine, sull’obiettivo principale: “Quando si è in un grande club non può precludere nessun obiettivo. Proveremo ad arrivare in fondo in Europa League e qualificarci per la Champions League”.

Foto: Sito Roma