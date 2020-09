Krause: “Sono emozionato. L’obiettivo minimo è la salvezza, poi crescere”

È un Kyle Krause emozionato quello che si presenta ai microfoni di Dazn prima della sfida del suo Parma contro il Napoli: “Sono nervoso, non vedo l’ora di iniziare. Sono davvero emozionato – ha dichiarato -. Siamo qui per realizzare lo stesso obiettivo, che è la salvezza. È il minimo. Poi, crescere ogni anno per arrivare a dei successi sarebbe fantastico”. In chiusura, un saluto: “Forza Parma, buona domenica!”.

Foto: Facebook Parma