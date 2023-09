KRÄTZIG, LA LINEA VERDE DEL BAYERN

Il Bayern Monaco è da sempre una fucina di talenti. Tanti esplodono dopo aver lavorato nel settore giovanile bavarese, altri sono ingaggiati da settori giovanili di club rivali tedeschi, per arrivare poi alla stessa conclusione, portare in prima squadra quanti più talenti e possibili fenomeni. Ma non solo tedeschi, ricordiamo l’acquisto record di Tel, a 16 anni, preso dal PSG per una ventina di milioni e tanti altri giovani. Un Bayern che sa investire sul futuro, come pochi club al mondo.

Sabato pomeriggio, in Bundesliga, ha fatto il suo esordio tra i professionisti, l’esterno sinistro Frans Krätzig, entrato nell’ultima mezz’ora, quasi, della gara con il Bochum che il Bayern ha schiantato 7-0.

Un giocatore prelevato dalla squadra B, che gioca in terza serie. Dopo anni importanti, quest’anno il salto in prima squadra, con Tuchel che lo ha sempre convocato in queste prime 5 gare di Bunsesliga. E sabato, in occasione di una gara dal punteggio abissale, è arrivata la grande chance dell’esordio.

Krätzig è nato a Norimberga, nella regione tedesca della Franconia. Ha iniziato a giocare al Post SV Nürnberg prima di passare all’1. FC Nürnberg nel 2012, seguito dalle giovanili del Bayern Monaco nel 2017. A causa della distanza da casa, ha frequentato il collegio ed è stato uno dei primi talenti del Campus dell’FC Bayern, aperto nell’estate del 2017.

Mentre giocava per la squadra Under 19, Krätzig ha firmato un contratto professionale con il Bayern Monaco nel febbraio 2021. Nel settembre 2021, ha subito una lesione persistente all’osso pubico che lo ha messo da parte fino all’aprile 2022. Ex trequartista, Krätzig è stato convertito in terzino sinistro al Bayern Monaco II, sotto Holger Seitz. Ed è qui che si è lanciato definitivamente, collezionando oltre 35 presenze la scorsa stagione. Nel marzo 2023, Krätzig ha firmato un prolungamento del contratto di due anni con il Bayern Monaco. È stato selezionato per unirsi alla squadra in un tour pre-campionato di Singapore nell’estate del 2023 e ha giocato contro il Manchester City nel luglio 2023. Krätzig ha segnato uno spettacolare gol dalla lunga distanza all’ultimo minuto per consentire al Bayern Monaco di vincere 4–3 sul Liverpool il 2 agosto 2023 all’Audi Football Summit e vincere il Trofeo di Singapore. È stato poi convocato in panchina per la partita della DFL-Supercup 2023 contro contro il Lipsia, terminata 0–3 con una sconfitta, il 12 agosto 2023. Il 23 settembre 2023, Krätzig ha esordito in Bundesliga, uscendo dalla panchina al 65 ‘al posto di Alphonso Davies, nella sfda, ricordata prima, 7-0 contro il VfL Bochum.

Nel settembre 2023, Krätzig ha giocato le sue prime partite internazionali con la Germania U20 durante la Under 20 Elite League 2023–24 contro Italia e Polonia, in cui entrambe le partite si sono concluse con un pareggio per 1–1.

E’ alto 170 cm, piede sinistro, ha buona capacità di corsa e ottimo piede per i cross. Non disdegna anche soluzioni offensive e inserimenti, avendo segnato 3 gol la scorsa stagione nel Bayern Monaco 2 e anche in precedenza, nell’Under 19, aveva messo a segno 3 gol (giocando però da trequartista). Un ruolo che comunque può interpretare ancora all’occorrenza, sia mezz’ala che sulla trequarti, anche se ormai predilige giocare esterno, sia alto che basso.

L’allenatore Thomas Tuchel ha avuto solo parole positive per il giovane dopo la sua esibizione di quasi mezz’ora con il Bochum: “Si è meritato la sua possibilità ormai da settimane. È sempre concentrato in allenamento e migliora settimana dopo settimana allenandosi con grandi campioni. Non mi aspettavo altro da lui se non questa prestazione perché è sempre quello che mostra durante la settimana”, ha detto il tecnico tedesco, che fa capire come ormai il ragazzo farà parte della rosa del Bayern in stagione.

“Sono così felice e orgoglioso di aver fatto il debutto in Bundesliga per questo grande club”, ha detto Krätzig. “Per me, sabato è stata la realizizzazione di un sogno, che è diventato realtà. Sono arrivato al Campus del Bayern all’età di 15 anni e vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato e aiutato in questi sei anni. Vorrei ringraziare in particolare Thomas Tuchel, che mi ha permesso di realizzare questo sogno. Ma so anche che per me tutto inizia davvero solo adesso”.

