Kramer: “Ritiro? Non escludo nulla. Ho ricevuto molte proposte, vedremo cosa succederà”

Dal 16 agosto scorso, dopo dieci anni, Christoph Kramer non è più un calciatore del Borussia Monchengladbach. Il mediano, campione del mondo con la Germania nel 2014, ha risolto consensualmente il suo contratto e poi ha voluto salutare i tifosi con un video molto commovente: “A volte ho la tendenza a essere sciocco quando sono triste. In questo momento lo sono. Sfortunatamente non sono così bravo a dire addio… Questa squadra era la mia vita, mi sentivo come a casa. È stato davvero un onore mettere la mia testa e le mie ossa al vostro servizio”, ha detto il giocatore.

Sul futuro: “Non escludo nulla. Amo il calcio più di ogni altra cosa e ovviamente amo soprattutto giocarci. Questo non cambierà mai. Ho ricevuto parecchie richieste, da ogni parte del mondo. Voglio piacere alle persone e voglio continuare a essere la persona che sono. Questo è molto importante per me. Poi vedremo cosa succederà“, le sue parole riportate da Kicker.

Foto: Instagram Kramer