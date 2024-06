Kramaric: “Italia? Ci giocheremo l’accesso agli ottavi con la squadra più forte del girone”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della UEFA, il centravanti della Croazia, Andeij Kramaric, ha così parlato dopo il pareggio per 2-2 contro l’Albania: “Sappiamo cosa ci aspetta adesso. Dobbiamo sempre risolvere le cose nel modo più difficile possibile, lottando a più non posso fino all’ultimo secondo. Speriamo che vada così anche stavolta e che avremo la fortuna di avanzare al turno successivo in questa competizione. Sono consapevole che giochiamo contro l’Italia, che credo sia forse la squadra migliore del girone. Dobbiamo replicare l’energia mostrata oggi nel secondo tempo e prendere i tre punti per avanzare nel girone”.

Foto: Twitter Croazia