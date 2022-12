Kramaric in vista del Marocco: “E’ una delle partite più importanti della Nazionale croata”

Intervenuto in conferenza, l’attaccante della Croazia Andrej Kramaric ha così presentato la finale per il terzo e quarto posto contro il Marocco: “Torno alla mia prima giovinezza e ricordo quei giorni e quella partita per il terzo posto che per la prima volta ha portato gioia a tutta la Nazione, è stato qualcosa di indescrivibile. Siamo nella stessa situazione. Dobbiamo sfruttare questa opportunità ed essere il più sereni possibile, concentrati e motivati. Quando ricordo come nel 1998 saltavo per strada con i miei amici e i miei genitori da bambino, era una felicità indescrivibile. Sicuramente stiamo aspettando una delle partite più importanti della Nazionale croata“.

Foto: Twitter Croazia