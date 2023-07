Kragl, addio al veleno al Messina: “Chi mi tratta male non merita la mia presenza. Ho rinunciato a tanti soldi”

Ieri il Messina aveva comunicato, con una nota ufficiale, l’addio con Oliver Kragl, spiegando nella nota che il calciatore andava via per motivi personali. Il tedesco, ex Foggia, Avellino e Benevento tra le altre, ha spiegato la sua versione sui social.

Qeuste le sue parole: “Le cose che vengono dette non sempre sono verità, chi mi conosce sa che persona, uomo e calciatore sono, e soprattutto chi mi tratta male non merita la mia presenza”, ha spiegato Kragl.”Se sono partito è perché non volevo più restare in questa società, non per problemi personali e per andare via ho dovuto lasciare anche gran parte dello stipendio, se fossi stato così legato ai soldi come dicono i fenomeni dietro la tastiera non lasciavo la squadra ma sarei rimasto in panchina senza giocare neanche un minuto e mi prendevo lo stesso i soldi. Ringrazio il mister per avermi aiutato ad andare via”.

Foto: sito Messina