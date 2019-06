Kownacki: “Voglio restare al Fortuna Dusseldorf”. Il polacco sarà accontentato

Dawid Kownacki, intervistato dal tabloid polacco Super Express, prende una posizione netta relativa al suo futuro. “Voglio restare al Fortuna Dusseldorf. C’era un accordo con la Sampdoria che però pochi giorni dopo ha cambiato le carte in regola. Durante l’Europeo i dirigenti del Fortuna Dusseldorf hanno parlato con i blucerchiati che però hanno alzato il prezzo. Non riesco ad immaginare un mio ritorno alla Sampdoria, lì non ho futuro e me lo hanno fatto capire anche i tifosi dopo la partita con l’Italia”. Una presa di posizione molto forte, quella dell’attaccante, il quale sarà accontentato. Il riscatto da parte del club tedesco è ormai vicino, il polacco è ad un passo dal lasciare definitivamente i blucerchiati.

Foto Twitter Sampdoria