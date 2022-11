Kovacic: “Lukaku è un top player. De Bruyne è da anni tra i migliori centrocampisti”

Kovacic, calciatore della Croazia, ha parlato in conferenza stampa degli avversari della prossima partita, il Belgio. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il Belgio è una grande squadra, ma questo è il Mondiale, è pieno di sorprese. Lukaku e De Bruyne? Con Romelu abbiamo giocato assieme al Chelsea, è un top player e lo sta dimostrando da anni. De Bruyne è da anni tra i migliori centrocampisti, anche se non è in giornata è in grado di sorprenderti. Gvardiol? Ha solo 20 anni ma è fortissimo, non saprei dirvi se è vicino al Chelsea.”

Foto: AOL