Kovacic: “Lampard è una leggenda del Chelsea. E’ un bene che sia tornato”

Mateo Kovacic, centrocampista del Chelsea, ha parlato a Sky Sports uk sul ritorno di Lampard in panchina al posto di Potter.

Queste le sue parole: “Lo conosciamo, era il nostro tecnico, è una leggenda di questo club, quindi è una buona notizia che sia tornato e stia provando a cambiare la nostra stagione perché non è stata buona. Dobbiamo essere onesti con noi stessi. Alla fine, è più facile esonerare un allenatore che 30 giocatori, ma dipende anche da noi, dobbiamo fare meglio. Dobbiamo dire grazie a Potter che era qui, che ha fatto un buon lavoro, ma non è facile quando ci sono molti cambiamenti, quindi è stata una situazione difficile anche per lui. Abbiamo avuto un breve incontro con Lampard. Ci ha spiegato cosa vuole e qual è il suo desiderio per la fine della stagione, quindi ora abbiamo l’opportunità per andare a scalare il più possibile la classifica in campionato. Abbiamo due belle partite con il Real Madrid in Champions, quindi c’è una possibilità e se c’è la possibilità di finire bene la stagione allora dovremmo prenderla. È venuto molto calmo con un’idea chiara di cosa si aspetta da noi, quindi vedremo nei prossimi giorni cosa ci chiederà di fare in campo e come ci prepareremo, ora è difficile dire come sarà. Ma è tornato e vogliamo fare il meglio per il club”.

Foto: Instagram Kovacic