Kovacic: “Guardiola? Penso sia fantastico, mi sta insegnando cose nuove che nessuno mi aveva mai spiegato prima”

Mateo Kovacic ha trascorso anni meravigliosi al Chelsea, vincendo quattro trofei tra cui la Champions League. Ma, sotto la guida di Guardiola al Manchester City, il centrocampista croato sente che sta riscoprendo alcuni aspetti del calcio. Ecco un estratto delle sue parole dall’intervista al Daily Mirror:

“È incredibile e difficile perché sto imparando molte cose nuove e mi sarebbe piaciuto venire qui prima per imparare, ma non è mai troppo tardi per farlo, io la penso così. Sono felice di poter imparare da lui e da quello che mi dice. Vorrei che qualcuno mi avesse detto tutto questo qualche anno fa. Ma sì, ora posso ancora imparare e si vede che è fantastico. Mi sono davvero divertito fin dal primo momento. I primi giorni è stato difficile capire cosa volesse: stare lì, andare lì. Mi piace molto correre sul campo. Ma lui mi ha detto: “Stai più calmo, non correre troppo”. Quindi è stata una piccola sorpresa per me ed è bello”.

Foto: Instagram Kovacic