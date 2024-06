Kovacic: “Fortunato ad avere Modric al mio fianco in Nazionale. Con lui si impara molto”

Mateo Kovacic, centrocampista del Manchester City e della Croazia, ha parlato ad AS, soffermandosi sulla Nazionale e nel poter giocare con Modric al suo fianco.

Queste le sue parole: “La carriera di Modric è irripetibile, siamo fortunati ad averlo. Solo quando andrà in pensione saremo consapevoli di tutto quello che ha fatto e sta facendo”.

Se riuscirà a fare la differenza a quasi 40 anni come Modric. “È troppo, ma mi sono sempre aspettato grandi cose da me stesso. Gli infortuni e la salute sono un fattore importante, quindi devo lavorarci sopra. Vedremo, Luka è un fenomeno difficile da ripetere. Il giocatore più anziano del Real Madrid che, oltretutto, continua ad essere un fattore importante. Non so se sarà possibile sostituirlo qui in Croazia, ci vorranno tanti giocatori, una squadra intera”

Su Guardiola, che lo allena al Manchester City dalla scorsa estate. “Da Pep si impara molto, dai dettagli che ti spiega. Il modo in cui analizza e prepara le partite è davvero di livello superiore. È un onore essere arrivato in un club come questo e con un allenatore di questo calibro. La prima stagione in un nuovo club è sempre la più dura, ma mi hanno accettato benissimo e Pep mi ha aiutato tantissimo”.

