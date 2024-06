Kovacic: “Croazia vecchia? Conta come ci si sente, non l’età”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista della Nazionale croata, Mateo Kovacic, ha così parlato alla vigilia della sfida contro l’Italia: “Ci sono giocatori vecchi, esistono, ma la cosa importante è come ci si sente. Nelle prime due partite non abbiamo dimostrato il nostro valore, ma l’abbiamo fatto tante volte in passato e speriamo di rifarlo domani. Poi ognuno ha il suo parere, può scrivere ciò che vuole, ma per noi è sempre un grande onore vestire questa maglia”.

Foto: Instagram Kovacic