Kovacic contro Orsato: “Puniti da un rigore. Un errore che ci è costato caro”

Si è concluso in semifinale il cammino della Croazia nell’edizione della Coppa del Mondo in Qatar. E c’è stato un pizzico di rabbia e contestazione nelle parole di Mateo Kovacic che ha così commentato il ko in semifinale contro l’Argentina: “È difficile per me commentare, abbiamo fatto del nostro meglio. Siamo stati battuti da un rigore. Non ho mai commentato gli arbitri, ma questi sono errori che ci sono costati cari. Sapevamo che erano aggressivi, che erano bravi e che avevano Messi. È stato fenomenale, merita i complimenti. Noi abbiamo lottato ma ci è stato dato contro un rigore ridicolo. Niente, dobbiamo raccogliere le forze ora e combattere per il terzo posto”.

Foto: Instagram Kovacic