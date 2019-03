Kovac: “Vogliamo passare il turno, tutto il mondo ci guarda”

Domani si chiuderà il quadro degli ottavi di finale di Champions League. Il Bayern Monaco di Niko Kovac cerca la qualificazione ai danni del Liverpool dopo lo 0-0 maturato nell’andata di Anfield. Il tecnico dei bavaresi nella conferenza stampa alla vigilia del match ha ammesso: “Non credo che si concluderà sullo 0-0, vogliamo vincere e avere un grande sostegno dai 70.000 fan”. Una sfida che sarà sotto i riflettori di tutto il mondo, o almeno così è convinto Kovac: “Il mondo intero guarderà questo partita mercoledì. È un incontro al vertice, non solo per giocatori e allenatori, ma anche per tifosi e media. È la ‘creme de la creme’, il meglio del calcio mondiale. Vogliamo passare. Ecco perché viviamo per questo sport. Nessuno può sapere come andrà a finire ma chi giocherà meglio passerà”

Foto: Mundo Deportivo