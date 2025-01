Kovac si presenta al Dortmund: “Affrontiamo questa sfida con determinazione”

Le parole rilasciate sui canali ufficiali del club da parte del nuovo tecnico del Borussia Dortmund Niko Kovac, ufficializzato in mattinata.

“Le discussioni con Lars Ricken sono state molto costruttive, con la necessaria profondità, chiarezza e confidenza adeguate alla situazione. Tutti i responsabili del BVB mi hanno trasmesso ottime sensazioni durante queste discussioni, quindi sono convinto che insieme potremo ottenere molte cose in futuro. La cosa più importante per tutti noi ora è avere la volontà assoluta, un grande cuore e il desiderio di lavorare duro per rappresentare il Borussia Dortmund nel miglior modo possibile in Bundesliga, Champions League e in estate al Mondiale per Club. Affrontiamo questa sfida con determinazione e concentrazione”.

Foto: Instagram Borussia Dortmund