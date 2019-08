Kovac: “Perisic non è stato un piano di riserva dopo l’infortunio di Sané”

A margine della conferenza stampa di presentazione di Ivan Perisic, il tecnico del Bayern Monaco Niko Kovac ha parlato del neo acquisto: “Perisic piano B? Anche io ero considerato un piano di riserva, ed invece eccoci qua entrambi. Era già nella lista. L’ho consigliato alla società perché so cosa può fare. È uno dei 3 migliori giocatori della nostra squadra nazionale, un calciatore che gioca per la squadra. Era quello che ci serviva per potenziare le corsie offensive”.

Foto: Twitter Bayern Monaco