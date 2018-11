Kovac: “Dobbiamo dare una svolta alla nostra stagione, basta sperperare punti”

Niko Kovac, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Fortuna Dusseldorf: “Dobbiamo vincere e superare le squadre che abbiamo davanti. È necessario fare più punti possibili da qui alla pausa invernale per poi ritrovarci nella seconda parte di stagione in una buona posizione. Dobbiamo dare una svolta alla nostra stagione, basta sperperare punti. D’ora in poi pretendo soltanto il massimo dai miei calciatori”.

Foto: Bayern Monaco Twitter