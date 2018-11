Kovac: “Bayern, non mi arrendo. Le critiche? Quando non si è all’altezza delle aspettative…”

Il tecnico del Bayern Monaco, Niko Kovac, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Benfica: “Domani torna la Champions e per noi sono sempre sfide speciali. Voglio che i miei giocatori giochino al limite delle loro possibilità e sono certo che lo faranno. Dovremo vincere a tutti i costi, saremo pronti. Le critiche? Sono normali quando non si è all’altezza delle aspettative. La mia situazione? Sono un combattente. Arrendersi o sventolare bandiera bianca non sono mai state delle opzioni per me, ho sempre guardato avanti e cercato di combattere. Infortuni? Coman non ci sarà. Per Gnabry dovremo aspettare domani ma non credo possa recuperare. Renato Sanches? Sta facendo grandi progressi, sia io che il club siamo davvero felici della sua crescita”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco