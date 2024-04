Koundé: “Siamo fiduciosi, ma non diamo peso all’etichetta di favoriti”

Alla vigilia di PSG-Barcellona, match d’andata dei quarti di finale di Champions League, per il club catalano, in occasione della consueta conferenza stampa di presentazione della sfida, ha preso la parola il difensore francese Jules Koundé. “Sono molto, molto, molto emozionato. È il mio primo quarto di finale di una competizione europea tutta la squadra ha grande voglia di giocare. Siamo arrivati a questo match alla grande, ma non ha alcuna importanza per noi l’etichetta di favoriti che ci è stata affibbiata. Si tratta di una cosa prettamente giornalistica. Siamo fiduciosi, ma sappiamo anche quanto sarà dura”.

Alla domanda su come si ferma Kylian Mbappe, il centrale blauragana, ha poi risposto: “Vedremo cosa deciderà di fare il mister. Conosco Kylian perché abbiamo giocato assieme con la Francia e so che può fare la differenza. Ovviamente cercheremo di arginarlo, ma per riuscirci servirà lavoro di squadra e non quello di un singolo. E lo stesso discorso vale anche per Dembele”.

Sul momento del Barcellona: “Abbiamo recuperato in solidità difensiva rispetto allo scorso anno. Se non incassiamo reti è molto più semplice portare a casa il risultato. Cubarsì? È molto giovane, ma si allena sempre alla grande. Lui come anche Yamal e Fermin Lopez sono dei grandi esempi per i ragazzi della Masia”.

Foto: Barcellona Instagram