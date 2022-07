Koundé non parte con il Siviglia per Lisbona. Il Barcellona sempre più vicino

Jules Koundé si avvicina al Barcellona. Ieri mattina l’anticipazione del giornalista spagnolo Gerard Moreno sul principio d’accordo tra il club blaugrana e il Siviglia per il difensore, oggi, invece, da Sport arriva la notizia dell’accordo tra il difensore ed il club di Joan Laporta per le prossime quattro anno. Ma non ci sono solo i blaugrana sul francese. Anche il Chelsea nei giorni scorsi aveva provato l’affondo con un’offerta di circa 60 milioni più bonus, ma senza riuscire a chiudere il colpo. Offerta – si legge su Sport- pareggiata dal club catalano che, avendo anche l’accordo con il giocatore, si troverebbe in posizione di vantaggio sui Blues.

Foto: Instagram Koundé