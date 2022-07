Koundé, il Chelsea non chiude. Il Barcellona lavora per il sorpasso

Il Chelsea aveva in pugno il Jules Koundé, ma non l’ha chiuso. E così il difensore centrale francese del Siviglia può andare a Barcellona che in mattinata – secondo quanto riportato dal giornalista Gerard Romero – ha pareggiato l’offerta dei Blues superiore ai 60 milioni. Koundé ha raggiunto ieri i compagni nel ritiro in Portogallo dopo che inizialmente non era partito con gli stessi, con l’intenzione di non giocare comunque le amichevoli in attesa di imminenti notizie di mercato. Ieri Tuchel non aveva commentato le notizie sull’imminente approdo di Koundé al Chelsea, aveva soltanto speso un sorriso sintesi della forte speranza di poterlo avere presto a disposizione. Ma l’irruzione del Barcellona di stamattina potrebbe sparigliare le carte e permettere al classe ‘98 di raggiungere Xavi in Catalogna.

Foto: instagram Koundé