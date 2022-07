Koundé, il Barcellona annuncia l’accordo con il Siviglia

Jules Koundé si appresta a diventare un nuovo calciatore del Barcellona. Il club catalano, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha fatto sapere di aver trovato un accordo con il Siviglia per il trasferimento del giocatore in blaugrana. L’ufficialità ed i dettagli del contratto arriveranno dopo le visite mediche del difensore.

Agreement in principle with Sevilla for the transfer of @jkeey4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 28, 2022