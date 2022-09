Koundé, fino a un mese di assenza dal campo. E per Araujo i tempi di recupero sono maggiori

Dopo essersi sottoposti questa mattina alle visite mediche, il FC Barcellona ha reso pubblico il comunicato in merito agli infortuni subiti da Jules Koundé –“lesione al bicipite femorale della coscia sinistra”– e Ronald Araujo – “un’avulsione del tendine adduttore lungo del coscia destra”. Nonostante il club del Barça non indichi in dettaglio il periodo in cui sarà assente, fonti del club hanno spiegato a Mundo Deportivo di non essere ottimiste. Il suo pessimismo, infatti, è in parte giustificato con Koundé, dal momento che fonti vicine al giocatore hanno spiegato che potrebbe stare fuori tra le “tre settimane e un mese”, anche e soprattutto con Araujo, poiché uno specialista in traumatologia sportiva come il dottor Abad spiega che l’assenza potrebbe raggiungere “due mesi”.

Foto: Twitter Barcellona