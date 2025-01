Koundé esulta: “Trofeo speciale dopo una stagione senza vittorie”

Dopo la vittoria contro il Real Madrid in Supercoppa di Spagna, Jules Koundè giocatore del Barcellona, ha parlato a Canal Plus e ha detto: “Questo titolo ha tanto sapore perché veniamo da una stagione senza vittorie. È sempre speciale, soprattutto contro una rivale come il Real Madrid. Abbiamo applicato bene il piano di gioco, dovevamo mettere pressione al Real Madrid, perché le cose si complicano quando lasciamo spazi. Siamo stati tranquilli e pazienti dopo il gol subito, la squadra ha dimostrato di aver imparato. Altre volte con il gol di svantaggio per noi è stato difficile. Dopo l’espulsione di Szczesny ci siamo riuniti e abbiamo parlato del fatto che non potevamo perdere. Queste vittorie ci danno ulteriore fiducia, ne avevamo bisogno e ce lo meritiamo”.

Foto: twitter Francia