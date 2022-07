Koundé è arrivato a Barcellona

È iniziata l’avventura di Jules Koundé al Barcellona. Il difensore ha raggiunto la città catalana in questi minuti dopo aver lasciato il ritiro del Siviglia in Portogallo. Il difensore si trasferirà in Catalogna con la formula del trasferimento a titolo definitivo per circa 60 milioni di euro. Adesso il giocatore si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto con il Barça.

Jules Koundé ya ha llegado a Barcelona 📷@ericgarcism0 pic.twitter.com/IlgMqZCjUa — Manu Heredia (@ManuHeredia21) July 28, 2022

Foto: Instagram Koundé