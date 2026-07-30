Koulierakis-Roma, siamo allo scambio dei documenti

30/07/2026 | 12:30:32

Konstatinos Koulierakis si avvia a diventare un nuovo difensore della Roma, confermando le indiscrezioni di ieri pomeriggio. Per il classe 2003 siamo ormai allo scambio dei documenti, in modo da potergli consentire di fare le visite con il club che lo ha scelto. Profilo molto interessante, operazione leggermente superiore ai 15 milioni più bonus, il Wolfsburg aveva chiesto inizialmente 20 milioni. Koulierakis è pronto per la Roma.

Foto: Instagram Koulierakis