Koulibaly: “Tuchel mi voleva già nel PSG, poi mi ha portato al Chelsea. Lo ringrazio, purtroppo è durata poco”

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli, ora al Chelsea, ha parlato a Canal +, parlando del suo rapporto con Thomas Tuchel, che voleva portarlo al PSG già da tempo.

Queste le sue parole: “Ci fu un Napoli-PSG quando era a Parigi, entrambe le sfide di conclusero in parità. Dopo una delle due partite parlammo e lui si è congratulò con me, mi disse che ero un grande giocatore. Successivamente, ha cercato di reclutarmi al PSG. Non successe ma poi al Chelsea è accaduto la scorsa estate. Era davvero entusiasta e anch’io ero felice di lavorare con lui, peccato che sia durato poco. Lui è stato molto importante per il mio arrivo al Chelsea e devo ringraziarlo”.

Foto: twitter Chelsea