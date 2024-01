Koulibaly sul razzismo: “Il tempo delle parole è finito, ci vogliono fatti concreti”

Continua a far discutere quanto accaduto ieri sera al Bluenergy Stadium di Udine al portiere rossonero Mike Maignan durante la partita tra Udinese e Milan. Kalidou Koulibaly si è soffermato sul tema razzismo a Repubblica: “Purtroppo siamo di nuovo qui, per l’ennesima volta, a scandalizzarci per un episodio di razzismo. Non è più il tempo delle parole, però: arrivati a questo punto ci vogliono i fatti. Altrimenti negli stadi continueremo a vivere vergogne del genere. Fino a quando le massime istituzioni (sportive e non) e i club di calcio non daranno la assoluta priorità a questa battaglia, purtroppo, sono convinto che il razzismo continuerà a entrare negli stadi”

Foto: Instagram Koulibaly