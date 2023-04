Koulibaly: “Stagione deludente, ma succede dopo grandi cambiamenti. Futuro? Voglio rimanere a lungo”

Intervenuto ai microfoni del The Times, il difensore del Chelsea, Kalidou Koulibaly, ha così parlato della stagione deludente dei Blues, attualmente all’undicesimo posto in classifica della Premier League: “Questa stagione non sta andando come si aspettava il Chelsea. Ma a volte quando avvengono grandi cambiamenti, arrivano nuovi proprietari, metà della squadra cambia e tutti devono adattarsi. Ma sappiamo quanto siano grandi le ambizioni di questo club e riconquisteremo la fiducia dei tifosi “. E sul suo futuro: “So che non sto ancora raggiungendo il massimo, ma penso di esserci vicino. Il Chelsea ha preso una decisione importante quando mi ha richiesto e ho un grande desiderio di ripagarli per questo. Voglio passare molti altri anni in questo club”.

Foto: Twitter Chelsea