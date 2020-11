Koulibaly: “Siamo dispiaciuti per questa sconfitta, ma dobbiamo andare avanti!”

Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la sconfitta casalinga col Sassuolo: “Oggi volevamo vincere e non ci siamo riusciti, siamo molto dispiaciuti perchè volevamo fare bene.

Ora dobbiamo voltare pagina e reagire, altrimenti non si va avanti.

Stanchezza dopo l’Europa League? Non vogliamo avere alibi di questo tipo, bisogna vincere giovedì col Rijeka e domenica a Bologna.

Episodi sfavorevoli? Abbiamo creato molto ma senza essere concreti, sconfitta che ci può stare.”

