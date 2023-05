Koulibaly scrive ai tifosi del Chelsea: “Combatteremo per rendervi orgogliosi, quest’anno è stato difficile per tutti”

Kalidou Koulibaly con un post sui propri canali social ha parlato della difficile prima stagione disputata nel Chelsea, facendo una promessa ai propri tifosi: “Combatteremo per rendervi di nuovo orgogliosi e non mi fermerò finché non accadrà. E’ stata una stagione difficile per tutti. la stagione 2023/24 è iniziata ora, a presto”.

Foto: koulibaly twitter chelsea