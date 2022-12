Koulibaly: “Orgogliosi del nostro percorso. Peccato per le occasioni sprecate nel primo tempo”

Kalidou Koulibaly, difensore del Senegal, ha parlato alla Rai dopo la sconfitta contro l‘Inghilterra.

Queste le sue parole: “Abbiamo giocato contro una grande squadra e iniziato bene, ma loro sulla prima azione hanno fatto gol e questo ci ha un po’ destabilizzato. Abbiamo subito poi il 2-0 in ripartenza poco prima dell’intervallo. Siamo rientrati nella ripresa con la voglia di fare il gol che ci avrebbe rimesso in gioco, ma abbiamo subito il 3-0 ed è diventato ancora più difficile. Siamo comunque orgogliosi del nostro cammino e dei giovani che si sono messi in mostra. Il nostro Mondiale si ferma qua, ma siamo sicuri che il futuro sarà importante per quello che abbiamo fatto vedere in Qatar”.

Foto: Instagram personale