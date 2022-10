Koulibaly: “Milan pericoloso. Ho tanta voglia di scendere in campo ma so che arriverà il mio momento”

Durante la conferenza stampa del tecnico del Chelsea Graham Potter, e che porta alla delicata sfida interna contro il Milan, ha parlato anche il difensore Koulibaly che, con la maglia del Napoli, ai rossoneri li ha incrociati innumerevoli volte: “Il Milan è una squadra forte che ha fatto un campionato fantastico lo scorso anno. Hanno giocatori pericolosi. Sono forti sia in attacco che in difesa e sono abituati a giocare grandi partite”. Sulla sua voglia di scendere in campo poi: “E’ vero, non ho giocato tanto ma prendo le cose con calma, so che arriverà il mio momento. Io metto la mia forza e la mia energia per aiutare la squadra e i compagni, spero di poter giocare presto per Potter ma la cosa più importante è che il Chelsea vinca domani perché non abbiamo iniziato bene in Champions”.

Foto: instagram Koulibaly