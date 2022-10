Koulibaly: ”Mi manca Napoli, sono un gran tifoso e spero che vincano lo scudetto. Ma non sono pentito”

Durante la conferenza stampa che anticipa la sfida di Champions League contro il Milan, Kalidou Koulibaly ha toccato diversi aspetti e, tra questi, non poteva mancare il suo passato nel Napoli: “Sono arrivato due mesi fa, Napoli mi manca un po’ ma è stata una mia scelta. Volevo venire qua a Londra ed in questa società. Sapevo che sarebbe stata dura, muoversi dall’Italia all’Inghilterra non è semplice ma ne ero consapevole. E’ un processo normale e ci sto lavorando. o quest’anno a San Siro… Abbiamo le chiavi per vincere questa gara, spero che domani saranno con noi anche i tifosi napoletani”. Sull’avvio di campionato dei partenopei: “Questo Napoli fa sognare, sono contento per loro perché sono un tifoso ma non sono pentito. Qua mi vogliono bene, ora sono un grande loro tifoso e spero che vincano lo Scudetto”.

Foto: twitter Chelsea