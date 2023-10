Koulibaly: “L’Arabia mi ha sorpreso. Neymar? Da fuori c’è un’immagine sbagliata di lui. Non è arrogante”

A margine di una diretta Instagram con Sport Mediaset, Kalodou Koulibaly, difensore ex Napoli e Chelsea, ora in Arabia, ha parlato della nuova esperienza.

Queste le sue parole: “Il Paese mi ha sorpreso, anche la città. La vita è molto bella, la gente è rispettosa. Mi hanno subito messo a mio agio. Fa un po’ caldo, ma è una bellissima esperienza. Sono tante le differenze con l’Europa. Fa tanto caldo e ci alleniamo alla sera, verso le 19 o le 20. Ho scoperto tante nuove cose. Ho la fortuna di giocare con grandi calciatori. Neymar è un grandissimo calciatore, uno dei migliori con cui abbia mai giocato. Abbiamo un’immagine di lui sbagliata, vedo un’altra persona rispetto ai social. Vedo un grande professionista, non è ancora al 100% ma crescerà. È una persona molto buona e gentile a cui piace scherzare. A chi dice che è una persona arrogante è esattamente il contrario, si ferma sempre a fare foto coi tifosi ed è molto disponibile”.

