Koulibaly: “La Francia era la mia prima scelta. Grazie ai miei genitori ho scelto il Senegal”

Koulibaly ha concesso un’intervista a l’Equipe dove ha parlato della sua scelta di vestire la maglia del Senegal e non quella della Francia. Di seguito la sua dichiarazione: “La Francia era la prima scelta, ma il Senegal ha fatto di tutto per avermi. E non ho rimpianti. È grazie ai miei genitori se ho scelto il Senegal, la squadra africana mi ha aperto le porte, mi ha dato fiducia e ha aumentato la fiducia in me stesso”.

Foto: Senegal football