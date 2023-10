Koulibaly: “Ho parlato con alcuni ex compagni del Napoli, stanno con Garcia”

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni durante una diretta su Instagram, dove parla della delicata situazione in casa partenopea. Ecco le sue dichiarazioni:

“Garcia è un grande allenatore e ha bisogno di tempo per adattarsi, come successo ad altri in passato. I giocatori sono con lui, ho parlato con 2-3 di loro e me l’hanno assicurato. Devono continuare a lavorare come sempre e andrà tutto bene. Spero per lui che la società abbia la pazienza per farlo lavorare tranquillamente”.

Foto: Instagram Koulibaly