Koulibaly festeggia il passaggio del girone: “Siamo una famiglia, per questo abbiamo vinto”

Il Senegal è approdato agli ottavi di finale di un Mondiale per la seconda volta nella sua storia, oltretutto fresco di vittoria della Coppa d’Africa. Koulibaly ha voluto lanciare un messaggio da vero capitano a tutta la sua squadra nella conferenza stampa post partita: “Siamo un gruppo, siamo una squadra, siamo fratelli. Questo ha fatto la differenza. Sadio Mane per noi è un giocatore leggendario, ma ci abbiamo sempre creduto. Siamo felici, questa vittoria è per lui e per Papa Bouba Diop: oggi è il secondo anniversario della sua morte, volevamo fare qualcosa di speciale. Ringraziamo la sua famiglia. Sono davvero felice, è il mio primo gol in nazionale. È fantastico segnare un gol al Mondiale, sono felice. Voglio continuare così”.

Foto: Instagram Koulibaly