Koulibaly: “Felice di tornare qui. Da domani sarò il Kouli che piace a tutti noi”

Kalidou Koulibaly ha accompagnato mister Ancelotti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida che il suo Napoli giocherà sul campo del Genk, squadra che lo ha fatto notare proprio dagli azzurri. Queste le sue parole alla vigilia del match di Champions League: “Non penso sarà una partita diversa dalle altre. È una gara molto importante, ma come le altre di Champions. Sappiamo che il Genk vorrà vincere perché hanno perso la prima, però noi saremo concentrati al 100% per vincere. Sappiamo che sarà tosta. Sono davvero felice di tornare qui, perché ci ho giocato per due anni ed è stato molto bello. Ho sentito qualcuno dei miei vecchi compagni, ma domani penserò solo a giocare col Napoli e a provare a vincere. Però di certo non dimentico l’amore dei tifosi del Genk. Devo fare di meglio: lo so e lo sappiamo, prendiamo troppi gol. Voglio cambiare questa situazione il più presto possibile. Secondo me succederà dopo la sosta, io sono fiducioso perché i miei compagni sanno che posso dare di più e mi aiutano. Io capisco di poter fare meglio, ma sono tranquillo: so che già da domani ritroveremo il Kouli che piace a tutti noi. Sappiamo che Samatta un giocatore pericoloso, cercherò di non fargli fare gol domani. È un buon giocatore, questo è certo“.

Foto: twitter Napoli