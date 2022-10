Koulibaly: “Felice della fiducia del mister. Voglio ripagarlo in campo dimostrando il mio valore”

Intervenuto ai microfoni di Infinity dopo la vittoria sul Milan, il difensore del Chelsea, Kalidou Koulibaly, ha così commentato il suo ritorno in campo coinciso con il 3-0 inflitto ai rossoneri: “Ho ritrovato il campo che mi mancava tanto, ma sapevo di dover prendere il mio tempo. Il mister mi ha dato fiducia e volevo ripagarlo sul campo anche se non è stato tutto perfetto. Sto lavorando duramente per dimostrare il mio valore. Volevamo tenere la porta inviolata perché da inizio stagione non ci eravamo riusciti molto spesso e l’abbiamo fatto”.

Foto: Twitter Chelsea