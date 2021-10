Koulibaly favorevole al Mondiale ogni due anni: “Darebbe più visibilità alle squadre africane”

Uno dei temi di discussione di queste settimane è certamente la proposta della FIFA di organizzare un Mondiale ogni due anni. L’UEFA si è opposta totalmente, altri organi anche, ma non mancano i favorevoli all’iniziativa.

Tra questi c’è Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli e capitano del Senegal, che è in sintonia con l’idea di organizzare i Mondiali di calcio ogni due anni, perché crede possa dare più opportunità e visibilità alle squadre africane.

Queste le sue parole dopo la vittoria del Senegal con la Namibia: “Mondiali ogni due anni? È una cosa positiva per il numero di squadre africane. L’Africa merita di avere più squadre alla Coppa del Mondo. Non implicherà poi tanto sui nostri impegni. Stavamo già giocando troppo e, con questa nuova idea, ci possono essere meno impegni per noi giocatori”.

Foto: Twitter Napoli