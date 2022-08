Koulibaly: “Era il momento giusto per lasciare Napoli. ADL? Non è giusto pensarla così sugli africani”

Giornata di conferenza stampa per Kalidou Koulbaly. Il nuovo difensore del Chelsea si è presentato alla stampa e ha ovviamente parlato anche del suo passato, rispondendo anche alle parole di De Laurentiis di ieri sera.

Queste le sue parole: È vero che è da molto tempo che la Premier League mi voleva. Credo in Dio e in queste cose, il momento era adesso per una nuova esperienza. Forse prima nessuno era pronto e il Napoli non voleva cedermi, ma questa estate ogni componente si è trovata al suo posto. Non sono un giocatore a cui piace combattere con il proprio club per andarsene. Ho molto rispetto per il proprietario e per i tifosi ma credo che questa volta fosse il momento giusto per lasciare il Napoli. Ho fatto otto anni lì, ho avuto un sacco di bei momenti con i tifosi, i miei compagni di squadra, il club. Ho imparato molto sul calcio, quindi ho deciso con i miei amici e la mia famiglia di venire con il Chelsea”.

Sulle parole di De Laurentiis sugli africani e la coppa d’Africa: “Rispetto per gli africani. A Napoli non la pensano come lui. Non è giusto pensarla così. La coppa d’Africa merita rispetto”