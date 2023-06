Koulibaly e quel lunedì a Londra: accostarlo all’Inter non aveva troppo senso

Il vento d’Arabia soffia sempre più forte per Kalidou Koulibaly. L’offerta dell’Al-Hilal, raccontata nei dettagli da diverse fonti già qualche giorno fa, ha l’aria di essere devastante e di sbaragliare qualsiasi concorrenza. Erano state fornite anche le cifre: almeno 25 milioni a stagione per KK che spenderà qualche ora, magari qualche giorno, di riflessione e poi scioglierà le riserve. È evidente come in quel famoso lunedì del summit di Piero Ausilio a Londra aveva poco senso parlare dell’Inter, pur non negando l’apprezzamento nerazzurro. Qualche giorno dopo avevamo aggiunto che KK, pur non chiudendo a un ritorno in Italia, avrebbe dovuto tagliarsi buona parte dell’ingaggio da 10 milioni. Che il Chelsea avrebbe dovuto partecipare e che poi lo avrebbe dovuto dare in prestito, insomma una tripla montagna. Qualche giorno dopo la montagna di soldi offerta dall’Al-Hilal e fine delle trasmissioni in attesa del si definitivo di Koulibaly . In quel famoso lunedì andavano spesi i nomi di Lukaku (che continua a resistere perché vuole l’Inter) e Chalobah, quest’ultima non certo un’operazione semplice ma ancora praticabile.Foto: Instagram personale