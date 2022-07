Kalidou Koulibaly è appena atterrato a Londra. Il difensore ex Napoli è partito dall’aeroporto di Linate con un volo privato alle 18.30 ed è atterrato sul suolo inglese intorno alle 20.30. Si chiude così la parentesi azzurra durata ben otto anni, adesso per KK inizierà una nuova avventura in Premier League con la maglia del Chelsea.

Foto: Instagram Koulibaly