Koulibaly dona 200 divise di calcio ai bimbi di Lacco Ameno: “Qui si sente come a casa”

Ormai è un giocatore del Chelsea ma Kalidou Koulibaly non dimentica Lacco Ameno, il piccolo comune dell’isola di Ischia dove è stato più volte in vacanza e dove ha diversi amici. Il difensore senegalese, per ricambiare l’affetto e l’ospitalità dei lacchesi, ha deciso infatti di donare duecento kit completi da calcio ai bambini che saranno consegnati domani sera al campo sportivo nel corso di una cerimonia a cui Koulibaly parteciperà in collegamento video da Londra. “Kalidou è stato per tre anni in vacanza con la sua famiglia qui, ci ha festeggiato il suo ultimo compleanno e si sente veramente a casa in questo posto” racconta Ivan, divenuto amico del calciatore che ha noleggiato molte volte il suo motoscafo per visitare dal mare tutte le baie e le cale dell’isola. Ivan e gli altri amici ischitani di Koulibaly, per ricambiare il bel gesto del calciatore, chiederanno alla locale squadra di calcio di nominare il difensore, ora al Chelsea, presidente onorario e sperano che un giorno tornerà sull’isola per giocare almeno una partita con la maglia del Lacco Ameno.

Foto: Twitter Chelsea