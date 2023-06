Koulibaly: “Con i soldi guadagnati in Arabia aiuterò la mia famiglia e il resto li utilizzerò per la mia associazione”

Kalidou Koulibaly in un’intervista per il Corriere dello Sport ha motivato la scelta del suo trasferimento in Arabia Saudita. Ecco le sue parole: “Ho detto di sì per diversi motivi. Sono musulmano e il paese è giusto, spero di aiutare l’Arabia Saudita a crescere a livello sportivo e poi c’è l’aspetto economico. Con quei soldi posso aiutare tutta la mia famiglia a vivere bene e soprattutto utilizzarli per la mia associazione in Senegal”.

Foto: Instagram Koulibaly